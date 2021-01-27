شاهد: الهند تحيي يوم الجمهورية بعروض حاشدة وبحضور جماهيري محدود

أحيت الهند، اليوم الثلاثاء، يوم الجمهورية بعروضٍ عسكرية وثقافية مختصرة، إذ لم تحاك بزخمها وضخامتها، العروض التي اعتادت عليها البلاد في إحياء هذه المناسبة، وذلك جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن أبرز العروض التي تشهدها البلاد خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لدستور الهند الديمقراطي الذي دخل حيز التنفيذ في العام 1950 ، هي عروض المعدّات والآليات العسكرية المصنّعة محلياً، إضافة إلى عروض المركبات الضخمة والمزينة بعناية والزاخرة باللوحات الثقافية والتراثية والفنية.
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