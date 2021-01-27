شاهد: سكّان أستراليا الأصليون يتظاهرون في "يوم الغزو" مطالبين بالعدالة

آلاف الأستراليين خرجوا، اليوم الثلاثاء، في مسيرات حاشدة لإحياء ذكرى "يوم الغزو" الذي أسس لانتهاكات بحق سكّان البلاد الأصليين، وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة.
المسيرات التي جابت الشوارع الرئيسة بمدن كبيرى من بينها سيدني وبريسبان وملبورن وكانبيرا، رفع خلالها المتظاهرون أعلام السكّان الأصليين ورددوا شعارات من بينها: "أستراليا كانت وستبقى على الدوام أرض السكّان الأصليين".
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إلغاء "يوم أستراليا"، الذي يعترف باليوم الذي وصلت فيه البحرية البريطانية إلى الشواطئ الأسترالية حيث تم رفع علم يشير إلى نية تأسيس مستعمرة بريطانية.
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