شاهد: مزارعون هنود يقتحمون القلعة الحمراء في ذكرى الاستقلال

آلاف المزارعين الهنود شاركوا اليوم الثلاثاء في مظاهرة احتجاجية بمدينة بومباي حيث اخترقت طوابير طويلة من الفلاحين حواجز الشرطة للوصول القلعة الحمراء التاريخية حيث يقام احتفال الأمة بيوم الجمهورية.

المتظاهرون لوحوا بأعلام اتحاد الفلاحين والأعلام الدينية من على أسوار القلعة، ورددوا الهتافات المنددة برئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيّل للدموع بحق المتظاهرين، وقالت السلطات إن أحد المتظاهرين توفي بعد أن انقلب جراره، لكن الفلاحين أكدوا أنه أصيب بالرصاص، هذا فيما عرضت قنوات تلفزيونية صوراً لمتظاهرين وقد لطخت ملابسهم بالدماء.