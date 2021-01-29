فريق طبي أميركي يعلق في الثلوج فيلقّح سائقين عالقين ضد فيروس كورونا

علق عاملون في القطاع الصحي الأميركي، كانوا متوجهين من مدينة كيف جنكشن (ولاية أوريجون) إلى مدينة أخرى، علقوا في الثلوج التي تساقطت بقوة على إحدى الطرق السريعة.

وكان العاملون الصحيون ينقلون جرعات من لقاح كورونا، وكان من المفترض أن يلقحوا 6 أشخاص ينتظرونهم في مدينة غرانتس باس، على بعد نحو 30 ميلاً تقريباً.

وكان تاريخ صلاحية الجرعات سينتهي بعد ست ساعات.

وبسبب سوء أحوال الطقس السيئة وسير آلية زراعية أمام سيارتهم، اتضح للعاملين الصحيين سريعاً أنهم قد لا يصلون إلى غرانتس باس قبل انتهاء مدة صلاحية اللقاحات، فقرروا بالتالي عرضها على أناس كانوا متوقفين في سياراتهم في الطريق السريع.

When Josephine County Public Health staff and volunteers concluded their mass vaccination event at the Illinois Valley... Posted by Josephine County Public Health on Tuesday, January 26, 2021

وقال مايكل ويبر، أحد المسؤولين الصحيين في الفريق، إن 6 أشخاص وافقوا على تلقي اللقاح من بين العشرات، على الرغم من أنه حاول طمأنة الجميع مشيراً إلى أحد الأطباء الذين رافقوه، وإلى آلية الإسعاف التي استقلوها.

واعترف ويبر كذلك "أن المكان لم يكن ملائماً للتلقيح" وربما لهذا السبب خاف البعض من تلقي اللقاح. مع ذلك، نجح الفريق الصحي بعدم هدر أية جرعة، و"صرفوها" حيث يجب.