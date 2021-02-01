شاهد: سكان كيب تاون يخرقون حظر ارتياد الشاطئ احتجاجا على الإغلاق بسبب كوفيدــ19

خرق سكان كيب تاون في جنوب إفريقيا حظر ارتياد شواطئ المدينة، احتجاجا على الإغلاق بسبب كوفيدــ19. وتعد البلاد أكثر البلدان الإفريقية تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت وفاة أكثر من 43 ألف شخص بسبب كوفيدـ19، كما عانت جنوب إفريقيا من تفشي فيروس متحول لكورونا.