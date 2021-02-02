ماريلين مانسون ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على عدة نساء

نفى المغني الأميركي ماريلين مانسون الاتهامات الموجهة إليه الإثنين بالاعتداء الجنسي على نساء عدة بينهن الممثلة الأميركية إيفن رايتشل وود، قائلاً إن العلاقات كلها حصلت بالتراضي.

وكتب المغني عبر حسابه على إنستغرام "علاقاتي الحميمة لطالما كانت تحصل بالتراضي"، مضيفاً "لا يهمّ كيف يختار آخرون تشويه الماضي ولأي سبب، هذه هي الحقيقة".

وتابع مانسون "فني وحياتي لطالما شكلا موضع جدل. لكن هذه الادعاءات المتعلقة بي ليست سوى تشويه مقيت للحقيقة".

وقد نشرت خمس نساء على الأقل بصورة شبه متزامنة على حساباتهن على "إنستغرام"، اتهامات في حق المغني واسمه الأصلي براين وورنر. وأكدت إيفن رايتشل وود البالغة 33 عاماً أن المغني "تلاعب بها نفسياً" عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى "انتهاكات مريعة طوال سنوات". وكانت الممثلة التي عُرفت خصوصا بدورها في مسلسل "وستوورلد"، تتشارك رسمياً حياة ماريلين مانسون على مدى سنوات، قبل خطوبة جمعتهما في 2010 ولم تعمّر سوى بضعة أشهر.

وفي 2018، أدلت الممثلة بشهادة أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي، تحدثت فيها عن معاناتها الطويلة كضحية انتهاكات نفسية وجسدية. وفي رسالة نشرتها الإثنين، كشفت الممثلة أن المعتدي عليها الذي لم تكشف هويته قبلاً، هو براين هيو وورنر.

وكانت أكدت أمام الكونغرس أنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة. كذلك اتهمت أربع نساء أخريات يقلن إنهن كنّ على علاقة غرامية مع المغني، الإثنين ماريلين مانسون بالتلاعب بهن والتحرش الجنسي وإساءة معاملتهن وتهديدهن.

وتحدثت إحدى هؤلاء النسوة، والتي بدأت علاقتها بالمغني في 2015، أيضاً عن تعرضها للاغتصاب مرات عدة.

وقد بنى ماريلين مانسون البالغ 52 عاما، صورته على شخصيته الغامضة ومظهره الغريب بوجه متبرج وعدستي نظر بلونين مختلفين.

وتحدثت النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن الإثنين، وكثيرات منهنّ كنّ معجبات بالفنان، عن أساليب ملتوية اعتمدها ماريلين مانسون للإغواء والإيقاع بهن، إذ قلن إنه كان يهددهن بالقتل أو يرغمهن على تعاطي المخدرات. وتؤكد ضحايا مفترضات كثيرات أنهن يعانين اضطرابات ما بعد الصدمة.