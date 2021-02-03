شاهد: مجموعة بيئية تعرض دلافين نافقة أمام البرلمان الفرنسي

قامت مجموعة بيئية معنية بالمحافظة على الحياة البحرية بوضع دلافين نافقة أمام البرلمان الفرنسي في باريس يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط.
وصرحت المجموعة البيئية، التي تقوم بدوريات منتظمة لتصوير عمليات صيد للدلافين، بأنها تريد تسليط الضوء على حجم مشكلة الدلافين على طول السواحل الفرنسية.
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