مسؤول مصري: العدد الفعلي للمصابين بكورونا يبلغ 10 أضعاف المعلن

أكدّ مسؤول في وزارة الصحة المصرية أن الأرقام الفعلية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد يبلغ عشرة أضعاف الأرقام الرسمية المعلنة التي تتحدث عن إصابة 167 ألفاً و103 أشخاص منذ بدء انتشار الجائحة مطلع العام الماضي.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أحمد شوقي، أن الأرقام التي تعلنها الوزارة تتحدث عن المواطنين الذين خضعوا لمسحات كورونا، إلا أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين يخضعون للعزل المنزلي.

وقلل الدكتور شوقي في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية من أهمية الحديث في الوقت الراهن عن موجات الوباء المتعاقبة، وقال "لسنا منشغلين إن كنّا دخلنا الموجة الثانية أو الثالثة"، مضيفاً أن الأمر الذي يشغل السلطات الصحية في مصر حالياً هو موعد استعادة الحياة الطبيعة في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في مصر، أعلنت بيانها اليومي، أمس، تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، لافتة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في مصر جراء "كوفيد-19" يتجاوز التسعة آلاف حالة.