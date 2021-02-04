شاهد: محتجون في طوكيو يطالبون السلطات بالتحرك ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

تجمع متظاهرون قرب وزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء ودعوا طوكيو إلى اتخاذ إجراءات بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وصرح كاتسونوبو كاتو، كبير موظفي مجلس الوزراء الياباني، للصحفيين يوم الاثنين بأن طوكيو "تدعم بقوة عملية التحول الديمقراطي في ميانمار"، وأن القضايا المتعلقة بالانتخابات العامة التي جرت العام الماضي "يجب التطرق إليها بواسطة الحوار".