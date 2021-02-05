شاهد: مظاهرات حاشدة في فرنسا للتنديد بتراجع ظروف العمل والخدمات العامة وارتفاع البطالة

خرج نحو 20 ألف متظاهر في مسيرة في باريس بحسب النقابات من أجل الاحتجاج على تراجع نسبة التوظيف في البلاد وارتفاع مستويات البطالة وكذلك الدفاع عن الخدمات العامة. واستنكرت ممرضة من مستشفى سان أنطوان كانت ضمن المتظاهرين، ظروف عملها ونقص الموارد والتي دفعت المستشفيات في فرنسا إلى "رعاية مرضى كوفيد فقط" على حساب الآخرين.
وشارك في المظاهرات التي نظمت في أغلب مدن البلاد جميع القطاعات على غرار التربية والتعليم والصحة. ورغم من القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تمكنت مواكب المتظاهرين من السير في الأحياء الرئيسية وسط تشديدات أمنية كبيرة.
No Comment المزيد من
شاهد: رقصة الأسد والتنين في فيتنام بأداء فتيات يتحدين احتكار الذكور لها
شاهد: عمليات إنقاذ مستمرة للسكان العالقين بسبب الفيضانات في مناطق جنوب غرب فرنسا
شاهد: رغوة البحر تُبهر السياح في شواطىء الأرجنتين
شاهد: إسرائيل تهدم منزل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
شاهد: محتجون في طوكيو يطالبون السلطات بالتحرك ضد الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: بعد وفاته.. سكان لندن يصفقون تكريما للكابتن توم "بطل الإغلاق"
شاهد: برازيليون يحتفون بعيد إلهة البحر ودعوات لضحايا كوفيد-19
شاهد: عشرات الجرحى في عملية تدافع في بوليفيا بعد مداهمة الشرطة أحد الملاهي الليلية
شاهد: سكان من العاصمة الاقتصادية لميانمار يعترضون على الانقلاب بطريقة رمزية
شاهد: مواجهات بين الشرطة التركية وطلاب بعد تعيين مقرب من إردوغان عميداً لإحدى الجامعات
شاهد: مجموعة بيئية تعرض دلافين نافقة أمام البرلمان الفرنسي
شاهد: مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج
شاهد: فأر الأرض يتوقع استمرار الشتاء ستة أسابيع إضافية
شاهد: احتجاجات بقرع القدور والأواني ضد الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: حرب بكرات الثلج أمام البيت الأبيض