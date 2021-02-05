شاهد: رقصة الأسد والتنين في فيتنام بأداء فتيات يتحدين احتكار الذكور لها

تعتبر رقصة الأسد والتنين حكرا على الذكور في فيتنام على ما يبدو، ولكن فتيات أردن أداء الرقصة في تحد لهذه الفرضية. ففي مدينة "دي كان تاو" في دلتا ميكونغ، تتدرب الشابات في فرقة "تو أن دونغ" بجد كل يوم، استعدادا لعطلة العام الجديد في البلاد، الموافق ليوم الجمعة المقبل، في اليوم ذاته من العام الصيني الجديد.
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