ممثلة صينية تحلم بأنف جديد تستفيق من عملية تجميلية مشوهة

أثارت صور ممثلة مشوّهة الأنف بعد عملية جراحة تجميلية فاشلة، سيلا من ردود الفعل المنددة على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة في الصين، في وقت يشهد البلد إقبالا كبيرا على هذه العمليات.

ويسجل قطاع الجراحة التجميلية فورة في الصين، مستفيدا من زيادة الدخل واعتماد المجتمع أنماط حياة غربية والسعي لزيادة فرص الحصول على وظائف.

وكانت الممثلة والمغنية غاو ليو تأمل في أن تعطي عملية التجميل دفعا لمسارها الفني. غير أن العملية التي خضعت لها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر كانت بمثابة "كابوس"، وفق ما كتبت لمتابعيها الخمسة ملايين على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، مرفقة منشورها بصور.

وتظهر الشابة العشرينية في الصور واضعة ضمادات على أنفها المغطى بالكدمات، ورأسه أسود جراء التهاب على ما يبدو. وكتبت غاو "ظننت أن أربع ساعات (تحت العملية) ستجعلني أجمل، لكن لم يخطر لي أنها يمكن أن تكون بداية كابوس" سيتطلب المزيد من العمليات الجراحية.

تروي الممثلة أنها أنفقت حوالي 400 ألف يوان (51612 يورو) ولزمت المستشفى 61 يوما لم تتمكن خلالها من العمل.

وأثارت رسالتها على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين عاصفة من ردود الفعل الحادة وجمع وسم "#لماذا الجراحة التجميلية تزداد رواجا" أكثر من 330 مليون مشاهدة الجمعة على منصة ويبو.

وكتب أحد المستخدمين "أشعر بالأسف الشديد من أجل غاو ليو. يجدر بالجميع اعتبار الأمر بمثابة تحذير وإدراك مخاطر الجراحة التجميلية"، حاصدا أكثر من مئة ألف "لايك".

وكتب مستخدم آخر "هذا المستشفى ضرب من الاحتيال!" داعيا إلى فضح أمره.

وانتشرت العيادات الخاصة في السنوات الأخيرة في الصين وخصوصا في المدن الكبرى. وخضع حوالي 15,2 مليون شخص لعمليات تجميل العام الماضي، وفق دراسة أجرتها شركة "آي ميديا" الصينية.