شاهد: بركان إتنا الإيطالي يستمر في إلقاء الحمم وسط مشاهد مثيرة تجذب السياح

في جزيرة صقلية الإيطالية، يواصل بركان إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا ثورانه وإلقاء الحمم البركانية منذ أزيد من أسبوع. ونظرًا لأن النشاط البركاني كان متوقعًا إلى حد كبير، فقد تم تأمين المنطقة بشكل صحيح، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.

وجبل إتنا البركاني، يعد وجهة سياحية شهيرة وثوران البركان يشكل لحظات باهرة، خاصة عند مشاهدة الحمم في الليل.

وأضاءت أعمدة الدخان ونوافير الحمم البركانية سماء كاتانيا بالتزامن مع احتفال كاتانيا بعيد سانت أجاتا، شفيع كاتانيا. ثوران البركان الإيطالي حظي باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر رائد فضاء ياباني صورا من المحطة الفضاء الدولية للنشاط البركاني.

استمرار نشاط "البركان" لا يقلق بشكل خاص الخبراء الذين يعرّفونه بأنه "غير خطير".