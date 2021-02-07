شاهد: مريضان بكوفيد-19 يتزوجان في مستشفى مدريد في إسبانيا

بسبب الأزمة الصحية جراء كوفيد-19، ألغيت العديد من حفلات الزفاف، ولكن في أحد مستشفيات مدريد، كان فيروس كورونا الدافع الذي قاد اثنان من مرضى كوفيد-19 للزواج. روزاريو، البالغة من العمر 62 عامًا وصديقها فرناندو صاحب الـ 70 عاما أصيبا بفيروس كوفيد -19 وتم إدخالهما إلى مستشفى إيزابيل زندال في مدريد قررا الزواج على فراش المستشفى.

فرناندو طلب يد روزاريو عبر تطبيق واتساب وقبلت روزاريو الزواج من فرناندو. بعد ترتيب الأمور تم الاتصال بقس عبر تطبيق المكالمات عن طريق الفيديو لعقد القران. وشارك الموظفون الصحيون في مراسم الزفاف.