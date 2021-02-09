شاهد: الفيضانات تحوَّل منطقة فرنسية إلى بحيرة

للوصول إلى منطقة كوركوري في إقليم شارنت ماريتيم بفرنسا أو الخروج منها، لا بد من استخدام قارب أو جرار . بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تبعتها، وحولت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة إلى ما يشبه البحيرة ما أجبر السلطات المحلية على تنظيم "رحلات مكوكية" لمساعدتهم على الدخول والخروج. لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وقامت السلطات بإجلاء 62 شخصاً من سكان المنطقة منذ بداية فيضان نهر شارنت في إقليم شارنت-ماريتيم بالساحل الأطلسي.
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