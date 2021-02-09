شاهد: فنان صربي يحول الأسلحة إلى آلات موسيقية

من ساحة خردة عسكرية في صربيا التي لا تزال تحمل آثار حروب التسعينات، يختار النحات نيكولا ماكورا كل أسبوع ما يراه أفضل قطع البنادق والخوذات والصواريخ المهملة، ليدخل عليها التحويرات اللازمة في شقته الصغيرة، ويحولها إلى آلات موسيقية.

وقد حول ماكورا مدفعا خفيفا يحمل على الكتف إلى آلة تشيلو، كما حول بندقية "أم 70" إلى غيثار. ويسعى الفنان إلى تكوين أوركسترا لتقدم عروضها في أنحاء المنطقة، ويكون أفرادها من قدامى المحاربين.