الثلوج تجتاح هولندا ومن المتوقع استمرار درجات الحرارة دون الصفر لأكثر من أسبوع. وقد غطت الثلوج القوارب في مرسى في مونيكندام، شمال أمستردام، على بحيرة ماركرمير. تعرضت أجزاء من وسط وشمال أوروبا وكذلك بريطانيا لطقس بارد منذ عطلة نهاية الأسبوع . "دارسي" هي أقوى عاصفة ثلجية تجتاح هولندا منذ 10 أعوام. تم تسجيل أدنى درجة حرارة في هولندا منذ ثماني سنوات في أقصى شرق مقاطعة جيلديرلاند ليلة الاثنين، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى -15.4 درجة مئوية (-59.72 درجة فهرنهايت)
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