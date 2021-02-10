الحكومة الألمانية تريد تمديد قيود الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا حتى الرابع عشر من آذار/مارس

قالت الحكومة الألمانية إنها تريد تمديد القيود المفروضة لمواجهة تفشي كورونا في البلاد حتى الرابع عشر من آذار/مارس المقبل.

وتسعى الحكومة الألمانية حسب مسودة سيتم طرحها على رؤساء الأقاليم ال16 خلال اجتماع مقرر اليوم الأربعاء بحضور المستشارة أنغيلا ميركل إلى إبقاء القيود المفروضة حاليا حتى منتصف الشهر المقبل مع السماح لمحلات تصفيف الشعر بفتح أبوابها في الفاتح من آذار/مارس.

وأكدت الحكومة في المسودة أنه رغم انخفاض معدل الاصابة بكورونا في الايام الأخيرة بيد ان ظهور سلالات جديدة للفيروس تدفع إلى سريان إجراءات الإغلاق لفترة أطول.