نزل عشرات آلاف الأربعاء إلى شوارع ميانمار لليوم الخامس على التوالي غداة اقتحام الجيش مقر حزب أونغ سان سو تشي في رانغون في خطوة تظهر تصميم العسكريين الانقلابيين على مواجهة الدعوات لإعادة النظام الديمقراطي.
وكانت الحشود تتجمع في مواكب عدة بعد الظهر، بحسب مختلف التقديرات، في وسط رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، في أجواء متوترة فيما تجاوز القمع عتبة جديدة الثلاثاء.
في ولاية كاياه بشرق البلاد انضم شرطيون الى التظاهرات بحسب وسائل إعلام محلية.
وألقى الجيش القبض على سان سو تشي وأعضاء حزبها السياسي في أعقاب الانقلاب الذي شجبته معظم القوى الدولية.
No Comment المزيد من
شاهد: بدء عملية التطعيم ضد كورونا في الأمازون بالبرازيل
شاهد: "العدالة لجولي" .. تنديداً باغتصاب 20 رجل إطفاء لفتاة قاصر في فرنسا
شاهد: الطقس المتجمد يجتاح هولندا
شاهد: بروكسل مكسوة بالثلوج
شاهد: محاولات انقاذ عشرات العالقين في نفق سدته أطنان من الأنقاض جراء انهيار جليدي بالهند
شاهد: ماذا فعل سائح في أبرد منطقة مأهولة بالعالم
شاهد: خباز ألماني يقدم لزبائنه أنواعا مختلفة من اللقاحات
شاهد: متظاهرون يواجهون الشرطة ويتحدون حظر التجمعات الذي فرضه الجيش في ميانمار
شاهد: اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في لبنان
شاهد: الثلوج تغطي يوركشاير والعاصفة دارسي تضرب إنكلترا
شاهد: الفيضانات تحوَّل منطقة فرنسية إلى بحيرة
شاهد: فنان صربي يحول الأسلحة إلى آلات موسيقية
شاهد: العاصفة الثلجية تشل حركة المرور في عدة بلدان أوروبية
شاهد: العشرات يتظاهرون ضد نتنياهو تزامنا مع محاكمته في القدس بتهم فساد
شاهد: انهيار جليدي يتسبب بفيضان نهر وغمر محطتي توليد كهرباء في الهند