شاهد: سيدة تُنشد تراتيل مسيحية دعما لترامب من أمام منزله في فلوريدا

تُنشد ديبورا كيلمان تراتيل مسيحية صوب منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو في فلوريدا كل يوم من شاطئ قريب. "لقد جئت من بعيد لإرسال كلمات التشجيع للرئيس دونالد ترامب، شقيقنا في المسيحية"، تقول كيلمان التي تصف نفسها بأنها مبشرة.