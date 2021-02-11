شاهد: فنان فنلندي يرسم لوحات فنية عملاقة على الثلج

أذهل رسم ضخم أنجز من آلاف الخطوط المرسومة على الثلج السكان بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي. وتم دمج الأنماط الهندسية المعقدة في الثلج لإنشاء ما يشبه لوحة ضخمة تشبه الفسيفساء رسمها متطوعون بأحذية ثلجية تحت إشراف الفنانة المحلية جان بيكو.

يبلغ قطر الرسم حوالي 160 متراً، وتقول وسائل الإعلام الفنلندية إنه قد يكون أكبر رسم على الثلج تم رسمه في الدولة الاسكندنافية.

أنجزت الفنانة بيكو العمل الفني بمساعدة مجموعة من المتطوعين على مدار يومين. وتم تصميم العمل الفني ليكون سريع الزوال، ويستمر فقط إلى تتساقط الثلوج أو هبوب الرياح التي تمحي كل آثاره.