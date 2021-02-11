شاهد: المظاهرات المنددة بالاضطرابات السياسية والصراعات الاجتماعية مستمرة في هايتي

هتف المئات من الهايتيين بشعارات مناهضة للسلطة في البلاد "يسقط الاختطاف! تسقط الديكتاتورية!" خلال مظاهرات حاشدة عمت شوارع بورت أو برنس الأربعاء. وعبر المتظاهرون عن دعمهم الكامل لقادة المعارضة الذين صعدوا مطالبهم لتشمل استقالة الرئيس جوفينيل موس.
مظاهرات الأربعاء تعد الأكبر في البلاد هذا العام، وتأتي بعد أيام فقط من إعلان موس أن الشرطة ألقت القبض على ما يقارب عشرين شخصًا متهمين بمؤامرة القيام بانقلاب مزعوم. واعتقلت الشرطة في هايتي قاضي المحكمة العليا الذي لا يزال في السجن.
ووصف زعماء المعارضة الاعتقالات بالقمع السياسي، فيما أعلن ائتلاف المعارضة مؤخرًا تعيين قاضيًا آخر في المحكمة العليا، جوزيف ميسين جان لويس، في منصب الرئيس الانتقالي لهايتي.
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