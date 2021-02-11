البيت الأبيض يعلن أن أول محادثة بين بايدن ونتنياهو ستجري "قريبا"

أكّد البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري "قريباً" محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في وقت تتعالى فيه الانتقادات للتأخّر غير الاعتيادي على هذا الصعيد.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تولّيه الرئاسة، لم يجر بايدن إلى حدّ الآن أيّ محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان من مدلّلي الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاماً معه. لكنّ بايدن أجرى محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان...) ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعدما جدّدت التأكيد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين.

واكتفت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية بالقول "سيتحادث معه قريباً لكن ليس لدي موعد محدّد"، من دون أن توضح ما إذا المحادثات ستجرى قبل 23 آذار/مارس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

واتّهمت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، إدارة بايدن بـ "التكبّر" على "صديق مثل إسرائيل" و"مصادقة عدو مثل إيران".