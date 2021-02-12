استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 على خلفية "إساءات" ضد النساء

أعلن يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم، الجمعة، استقالته، على خلفية جدل واسع أثارته ملاحظات "ذات طابع تمييزي على أساس الجندر" أدلى بها سابقاً.

وبذلك يكون موري، 83 عاماً، قد شغل منصبه 7 سنوات، بعدما اختاره رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

وكان رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري أثار لغطاً وجدلاً واسعاً بعدما وجّه عدة ملاحظات وتعليقات ذات طابع تمييزي، تجاه النساء،خلال اجتماع للجنة الأولمبياد، عقد في الثالث من شباط/فبراير الحالي.

وقال موري خلال الاجتماع "إذا زدنا عدد النساء المشاركات في اللجنة، يجب أن نتأكد من أن مدة مداخلاتهن ستكون محددة زمنياً، فهن يواجهن صعوبة في إنهاء الكلام، وهذا أمر مزعج".

وبحسب صحيفة "جابان تايمز"، أشار موري إلى أن النساء "يتكلمن كثيراً" و"إذا رفعت إحداهن يدها، فستقوم الأخريات بالأمر نفسه"، ملمحاً إلى أن هذا الأمر قد يشكل مضيعة للوقت.