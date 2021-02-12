شاهد: المواقع الأثرية في إدلب...الضحية المنسية لحرب دمرت الأخضر واليابس

التقطت طائرة بدون طيار صورا لأطلال قديمة تعود إلى أواخر العصور القديمة والعصر البيزنطي من بينها قرى وكنائس وأديرة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا تضررت بشدة من الحرب الشنيعة التي دامت 10 سنوات في سوريا. وقال أيمن نابو، رئيس المركز الأثري في إدلب أن "المحافظة تضم أكثر من 360 موقعاً تراثياً مسجلاً على القوائم الوزارية، منها 40 قرية مدرجة على قائمة التراث العالمي ضمن خمس مواقع أثرية، وتعود هذه المواقع إلى عصور ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الإسلامي".

وأضاف أيمن نابو أن "هذه المواقع تعرضت لانتهاكات عديدة، أخطرها قصف الطائرات الحربية الروسية والمدفعية والدبابات التي يستخدمها النظام السوري، إضافة إلى تدمير المجتمع المحلي للحجارة في المواقع التاريخية لاستخدامها في البناء الحديث. كما تم التعدي على هذه المواقع الأثرية بهدف البناء الحديث في المواقع التاريخية، فضلاً عن انتشار الحفريات غير المنتظمة فيها ".

يبلغ عدد المواقع الأثرية في محافظة إدلب 760 موقعاً أثرياً يعود تاريخها إلى حقب زمنية مختلفة، وتضم المحافظة مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي، فيما تبقي الكثير من المواقع الأثرية الأخرى المجهولة عرضه للتخريب.