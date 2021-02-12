تمكن أفراد حرس الحدود الليبي من إنقاذ 240 مهاجراً غير شرعي من الغرق قبالة مدينة الخُمس الساحلية (120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس).
وكان من بين المهاجرين العديد من النساء والأطفال. وتم إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال الأسبوع الماضي، بحسب إحصاءات منظمة غير حكومية.
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