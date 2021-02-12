شاهد: قمم جبال الألب في إيطاليا تكتسي اللون البرتقالي

استمتع الزوار الذين تنقلوا إلى منتجعات التزلج في شمال غرب إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي برحلة مفاجئة عبر المناظر الطبيعية الصحراوية، بعد أن اجتاحت الرمال الحمراء القادمة من الصحراء الكبرى المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبال الألب الإيطالية. الظاهرة المناخية التي زحفت خلال الأسبوع عبر كامل المناطق الجنوبية لدول أوروبا الغربية وصلت إلى إيطاليا السبت وأعطت زيا برتقاليا باهتا للمرتفعات الثلجية خلال فصل الشتاء. فسحابة الرمل الناعم المنبعثة نحو الشمال قادمة من الجزائر صبغت السماء باللون الأحمر واختلطت بتساقط الثلوج.
وقال برنامج مراقبة الأقمار الصناعية كوبرنيكوس التابع للمفوضية الأوروبية إن المستويات المقاسة من الجسيمات الأصغر من 10 ميكرومتر زادت في أماكن مثل برشلونة في إسبانيا وفي مدينتي ليون ومرسيليا الفرنسيتين يوم الأحد.
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