فيديو: تشيكي يسعى لكسر الرقم القياسي للغطس تحت الجليد

يسعى الغطاس الحر التشيكي ديفيد فينسل لتحطيم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد، خلال محاولة ستجرى في نهاية فبراير – شباط الحالي. ويبقى الرقم القياسي للغطس تحت الجليد والمسجل بموسوعة غينيس 76,2 متر.

وقال فينسل إن أبرز التحديات التي ستواجهه هي شدة برودة المياه وليس عمق المسافة. ويسعى فينسل للسباحة تحت الجليد لمسافة 80 متراً، أملاً في كسر الرقم القياسي.