يسعى ممثل باكستاني لإضفاء البسمة على وجوه المارة بشوارع مدينة بيشاور عبر تقليده للممثل الكوميدي البريطاني الراحل تشارلي شابلن. واشتهر الممثل عثمان خان البالغ من العمر 32 عاماً، بارتدائه زي شابلن الشهير والسير وسط السيارات في المدينة المزدحمة والتقاط الصور مع معجبيه مقابل عدة روبيات حتى صار من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان.

وقال خان إن الفكرة واتته أثناء مشاهدته لشابلن في فيلم "The Tramp" وهو ما جعله يقرر تمثيل الشخصية من أجل إبهاج المارة.