[فيديو] كونتي يسلم السلطة والجرس لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي

تولى ماريو دراغي رسمياً رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث تسلم جرساً صغيراً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي -عملاً بتقليد متبع خلال مراسم تسليم السلطة- وذلك في قصر شيغي في روما.
ويستخدم الجرس للإشارة إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.
توازن حكومة دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروربي السابق- الجديدة بين التكنوقراط والسياسيين من جميع المشارب، في محاولة للأخذ بيد البلاد نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا.
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