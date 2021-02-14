[فيديو] كونتي يسلم السلطة والجرس لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي

تولى ماريو دراغي رسمياً رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث تسلم جرساً صغيراً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي -عملاً بتقليد متبع خلال مراسم تسليم السلطة- وذلك في قصر شيغي في روما.

ويستخدم الجرس للإشارة إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.

توازن حكومة دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروربي السابق- الجديدة بين التكنوقراط والسياسيين من جميع المشارب، في محاولة للأخذ بيد البلاد نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا.