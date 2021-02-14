ناطق رسمي: الأمير هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني

أعلن الناطق باسم ميغان ماركل والأمير البريطاني هاري لوسائل الإعلام البريطانية مساء الأحد أن ماركل حامل بطفلها الثاني.

وأوضح الناطق باسم الزوجين اللذين تخلّيا عن المهمات الملكية الرئيسية "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي الابن الأول لدوق ودوقة ساسكس سيكون أخا كبيرا".

وأضاف "دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة لأنهما ينتظران طفلهما الثاني". وكانت ميغن ماركل كشفت أنها فقدت جنينا إثر إجهاض تلقائي الصيف الماضي.

وكتبت دوقة ساسكس في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن الألم الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه الحادثة التي حدثت في تموز/يوليو الماضي "علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني".

وكتبت ماركل في مقالها أنها كانت تغيّر حفاضات ابنها عندما شعرت بشدّ عضلي حاد وسقطت أرضا.

وأضافت "علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني".

وأثار هاري وميغن خضة كبيرة في العائلة الملكية البريطانية إثر إعلانهما الانسحاب من الحياة الملكية.

وقد أنهى الزوجان التزاماتهما داخل الأسرة الملكية في آذار/مارس إثر تقارير أفادت عن عدم رضى ميغن ماركل عن وضعها داخل العائلة واستيائها الكبير من تدخل وسائل الإعلام في حياتها.