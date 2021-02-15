شاهد: اليونان تحت الثلوج واضطرابات في النقل البري والبحري

تأثرت شبكتا الطرقات والنقل البحري الإثنين في اليونان جراء تساقط كميات كبيرة من الثلوج، وحذر الدفاع المدني من "ظواهر جوية خطيرة ستستمر". وقدم الفرع اليوناني في المفوضية العليا للاجئين في الأيام الماضية "أجهزة تدفئة" لمخيمات المهاجرين في البلاد حيث يواجه آلاف طالبي اللجوء البرد وسوء الأحوال الجوية.
وفي شمال البلاد حيث تقترب درجات الحرارة في فصل الشتاء عادة من الصفر، غطت الثلوج الاثنين ضواحي أثينا الشمالية والشرقية وتوقفت لساعات حركة السير على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة بتسالونيكي في الشمال.
وأرغمت الرياح العاتية السفن التي تؤمن الرحلات بين أثينا وجزر بحر إيجه على الرسو في الموانىء. وحذر الدفاع المدني من هبوب عواصف في الأيام المقبلة. وحرمت قرى على جزيرة ايفيا قرب أثينا موقتا من الكهرباء في حين سجلت اضطرابات على شبكتها البرية. ووفقا للأرصاد الجوية "ستبقى درجات الحرارة منخفضة مع تساقط الثلوج والجليد" الثلاثاء. وأوصى الدفاع المدني بتجنب التنقل.
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