خرج الدروز من سكان مرتفعات الجولان اليوم الأحد رافعين الأعلام السورية والدرزية في الذكرى الـ39 لقرار الكنيست الإسرائيلي باحتلال مرتفعات الجولان.
وكانت إسرائيل قد احتلت الهضبة الاستراتيجية عام 1967 قبل أن يصدر الكنيست قراره بضمها لأراضي الدولة العبرية بشكل رسمي عام 1982.
ويمتنع الدروز من سكان المنطقة عن قبول السيطرة الإسرائيلية على المنطقة كما يرفضون التجنس بالجنسية الإسرائيلية.
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