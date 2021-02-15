شاهد: موجة من الثلوج والبرد القارس تعم اليونان

ضربت موجة باردة اليونان، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة من 20 درجة مئوية يوم الجمعة إلى أقل من الصفر يوم الإثنين، وتساقط الثلوج في وسط أثينا.

وناشدت السلطات المواطنين تقييد تحركاتهم بالخارج على الطريق الأساسي فقط، بينما تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي شمالاً خارج العاصمة بسبب تساقط الثلوج.

وانخفضت درجات الحرارة في جزء من كوزاني في شمال اليونان إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر بينما ضربت الرياح الشمالية القوية جزر اليونان، مع هبوب رياح بلغت سرعتها إلى 118 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بغزارة في وسط وجنوب وشرق اليونان خلال الثلاثاء، بما في ذلك في العاصمة اليونانية وجزيرة كريت الجنوبية.

ظاهرة تساقط الثلوج شائعة في شمال اليونان وجبالها خلال فصل الشتاء، لكنها نادرة في الجزر وفي وسط العاصمة.