عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

منظمة الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا   -   حقوق النشر  Kay Nietfeld/(c) dpa-pool
حجم النص Aa Aa

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان "أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميًا من خلال (آلية) كوفاكس"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.