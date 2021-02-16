شاهد كيف فر روسي مطلوب للإنتربول من مكتب الهجرة في بالي

تظهر لقطات الفيديو المصورة بكاميرا للمراقبة، مطلوب من قبل الإنتربول، يتسلل من مكتب الهجرة، الواقع في بالي إلى الشارع هاربا.وكان أندريه كوفالينكو، والبالغ 32 عاما، روسي الجنسية ومطلوب من قبل الانتربول ينتظر ترحيله في مركز احتجاز في دينباسار، يوم الخميس عندما قرر التسلل بينما كان المسؤولون منشغلين بأوراق نقله.

تواصل بحث السلطات والشرطة

وتبحث عناصر الشرطة الأندونيسية حاليا عن كوفالينكو، دون تحديد الجريمة التي ارتكبها.

وصرح دجوهانداني راهاردجو بورو، رئيس قسم الجرائم العامة بشرطة بالي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين:"ما زلنا نحقق في هذه القضية نبذل كل في وسعنا" للبحث عنه.

وتم القبض على كوفالينكو، في مقهى في مركز كوتا السياحي، في عام 2019 واتهم حينها بالاتجار بالقنب للسياح، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا وتم الإفراج عنه في 3 فبراير / شباط.

وقالت الشرطة إن كوفالينكو هرب بعد أن تلقى زيارة من صديقة روسية تعرف باسم يكاترينا تروبكينا، وهي الآن مطلوبة أيضا.