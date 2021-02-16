العملة الافتراضية بتكوين تتخطى الـ 50 ألف دولار أمريكي لتسجل مجددا أعلى مستوى لها على الإطلاق

تجاوز قيمة عملة بتكوين المشفرة مبلغ 50 ألف دولار لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ارتفع سعر عملة البتكوين خلال جلسة التداول بنسبة 5.65٪ وبلغت ذروتها عند 50.645 ألف دولار . وذلك بعد مضي أسبوع واحد من تحقيقها رقم قياسي آخر حين تجاوز سعرها 45 ألف دولار، بعيد إعلان رئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك استثمارا ضخما بقيمة 1,5 مليار دولار في هذه العملة المشفرة وتخطط الشركة أيضا لبدء القبول بها كوسيلة للدفع.