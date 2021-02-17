الاتحاد الأوروبي يبرم عقدا مع موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية. وكشفت المفوضية الأوروبية عن خطتها لتحسين مراقبة السلالات الجديدة للفيروس وتسريع الموافقة على اللقاحات المعدلة.

وقالت شركة موديرنا في بيان إن الاتفاقية تغطي شراء 150 مليون جرعة ، جاهزة للتسليم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021 ، مع خيار إمكانية الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في عام 2022. و من المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على 310 ملايين جرعة من لقاح موديرنا هذا العام

وفي تغريدة لها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فو دير لاين "التطعيم يتقدم في الاتحاد الأوروبي، حتى الآن ، تم تسليم 33 مليون جرعة. لكن علينا أيضًا أن نستعد للاستجابة بسرعة للمتغيرات الجديدة للفيروس"

حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن لقاحات "موديرنا" قد تغطي النقص في تسليم لقاح كوفيد-19 عموما بحلول الشهر المقبل. فيفيان لونيلا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أكدت للصحفيين أن موديرنا أبلغت سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن التأخير في تسليم اللقاحات هذا الشهر ولكن "من المحتمل" أن تعوض الشركة الأمريكية هذا التأخير في مارس-آذار.ووقعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستة عقود لأكثر من ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، ولكن تمت الموافقة على ثلاثة منها فقط حتى الآن.