الحلف الأطلسي يرفع عدد قواته لمهمات التدريب في العراق إلى أربعة آلاف عسكري

أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن المنظمة سترفع عدد قواتها لإنجاز مهام التدريب في العراق من 500 إلى 4000 عسكري.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن القرار يهدف إلى دعم القوات العراقية في حربها على الإرهاب، وأيضاً إلى ضمان عدم عودة تنظيم الدولية الإسلامية.

وقال قائد المنظمة خلال مؤتمر لوزراء الدفاع عبر الفيديو "اليوم، قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية. سيرتفع عديد مهمتنا تدريجيا من 500 إلى أربعة آلاف شخص".

في السياق، أكد ستولتنبرغ أيضاً عدم اتخاذ "قرار نهائي" بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحاً أنّ الأعضاء سيواصلون نقاشهم بالخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من ايار/مايو.وخلال المؤتمر قال الأمين العام "سيواصل حلفاء الناتو التشاور عن كثب والتنسيق في الأسابيع المقبلة".

موضخا "نحن نواجه العديد من المعضلات ولا توجد خيارات سهلة. لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن وجودنا المستقبلي ، ولكن مع اقتراب موعد المهلة النهائية في الأول من ايار/مايو، سنواصل التشاور والتنسيق معًا كحلف"

وفي تصر يح ليورونيوز، قال فابريس بوثي ، كبير المستشارين في معهد راسموسين غلوبال ببروكسل "لا تزال حركة طالبان تواصل هجماتها، وقد يرغب أعضاؤها في اختبار قدرة إدارة جو بايدن على التحمل" مضيفا "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتحمل على مدى الأشهر الستة أو الاثني عشر المقبلة بعض الهجمات المحتملة من قبل طالبان لاختبار إلى أي مدى يمكن أن تتصرف الإدارة الأمريكية الجديدة"

وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة في شباط/فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يجب أن تكون فرق الدول المشاركة في أفغانستان قد غادرت البلاد في الأول من ايار/مايو.