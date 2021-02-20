شاهد: نفوق عشرات الحيتان قبالة سواحل جزيرة إندونيسية

نفق يوم الجمعة ما لا يقل عن 46 حوتاً طياراً قصير الزعانف في جزيرة مادورا الإندونيسية، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة جاوة، في جنوح جماعي لا يُعرف سببه، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ثلاثة منها. وتمكن متطوعون من دفع تلك الحيتان إلى البحر على شاطئ مودونغ، في مقاطعة جاوة الشرقية.