شاهد: اعتقال عناصر من عصابة مارا سالفاتروشا الإجرامية في هندوراس

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أعضاء مزعومين من عصابة مارا سالفاتروشا الإجرامية في هندوراس بعد مداهمة الشرطة لمركز عمليات للجماعة في الجبال بمقاطعة أولانشو شمال العاصمة تيغوسيغالبا. مفوض الشرطة الوطنية أدوناي هيرنانديز أكد أنه: "تم القبض على ستة أشخاص كأعضاء في هيكل إجرامي مع وجود مؤشرات مختلفة تربطهم بأعمال إجرامية".