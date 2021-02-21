شاهد: ثوران بركان إتنا بصقلية.. حممٌ وأعمدة دخان ولوحات تثير دهشة ورهبة

بركان إتنا، على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، سجّل صباح اليوم الأحد ثوراناً هائلاً هو الرابع خلال الأيام القليلة الماضية، وتدفّقت على إثره الحمم البركانية وانتصبت أعمدة الدخان الهائلة، في مشهد أثار مشاعر الدهشة والرهبة في نفوس السكّان الذين شاهدوا لوحات جمالية في سماء منطقتهم بفعل الحمم الحمراء التي ارتسمت على صفيح سوادٍ حالك.
وكان مسؤول في المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين أوضح أن انهيار جزء من فوهة البركان الشهير تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي لكن ذلك لا يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان.
وبركان إتنا القريب جدا من مدينة كاتانيا هو أعلى بركان نشط في أوروبا إذ يصل ارتفاعه إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر، وقد انفجر مرات عدة منذ نحو خمسمائة ألف عام.
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