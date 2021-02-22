شاهد: نزوح المزيد من اليمنيين مع تصاعد القتال في مأرب

تسببت المعارك بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة بنزوح يمنيين من مخيم الزور بعد وصولهم إلى مخيم جو النسيم شمال مأرب. واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين باستمرار استخدام المدنيين كدروع بشرية في هجماتهم.
تسببت المعارك بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة بنزوح يمنيين من مخيم الزور بعد وصولهم إلى مخيم جو النسيم شمال مأرب. واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين باستمرار استخدام المدنيين كدروع بشرية في هجماتهم.
No Comment المزيد من
شاهد: ديوكوفيتش لن يكتفي بأن يكون الأفضل عند الرجال فحسب
شاهد: مسابقة للجري فوق بحر متجمّد في الشرق الأقصى الروسي
شاهد: ألف رجلِ ثلج لجمع تكاليف عمل جراحي لقلب طفل صغير في بولندا
شاهد: طبيب تونسي يبثّ بكمانه الفرح والقوة للمصابين بـ"كوفيد-19"
احتجاجات ميانمار: المظاهرات تعود للشارع غداة أعمال عنف دموية
شاهد: ثوران بركان إتنا بصقلية.. حممٌ وأعمدة دخان ولوحات تثير دهشة ورهبة
شاهد: دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في النيجر يصوت فيها أقل من نصف السكان
شاهد: حوت ضخم نافق على شاطئ نيتسانيم بمدينة عسقلان
شاهد: اعتقال عناصر من عصابة مارا سالفاتروشا الإجرامية في هندوراس
شاهد: دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية في ظل إدارة بايدن
شاهد: مظاهراتٌ في أستراليا تندد باللقاح ضد "كورونا"
شاهد: نفوق عشرات الحيتان قبالة سواحل جزيرة إندونيسية
شاهد: سقوط أول ضحية في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: الروبوت الجوال "برسفيرنس" على سطح المريخ
شاهد : بركان جبل إتنا الإيطالي يواصل نثر الحمم البركانية والرماد