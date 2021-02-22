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شاهد: نزوح المزيد من اليمنيين مع تصاعد القتال في مأرب

تسببت المعارك بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة بنزوح يمنيين من مخيم الزور بعد وصولهم إلى مخيم جو النسيم شمال مأرب. واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين باستمرار استخدام المدنيين كدروع بشرية في هجماتهم.

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