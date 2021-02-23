شاهد: ناسا تطلق فيديو جديدًا من المركبة الجوالة برسفيرنس

نشرت وكالة ناسا يوم الإثنين أول فيديو عالي السرعة لمركبة فضائية تهبط على كوكب المريخ. وتظهر اللقطات سطح المريخ تحت مركبة برسفيرنس، المتجولة غير المأهولة، مع اقترابها ببطء منه قبيل الهبوط يوم الخميس.

وزودت ناسا المركبة الفضائية بعدد قياسي من الكاميرات يبلغ 25 كاميرا وميكروفونات، شغل العديد منها خلال هبوط الأسبوع الماضي.