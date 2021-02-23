شاهد: منزل "ينقل سكنه" بعد 139 عاماً في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية

بعد 139 عاماً، تغير عنوان المنزل المكون من طابقين والذي كان في 807 شارع فرانكلين في مدينة سان فرانسيسكو، بعدما تمّ نقله إلى موقع آخر.

وبعد تحميل المنزل الأخضر بنوافذه الكبيرة وبابه الأمامي البني، مع قاعدته وأثاثه على شاحنة عملاقة، نقل يوم الأحد إلى موقع آخر يقع على بُعد ستة شوارع.

واصطف المتفرجون على الأرصفة لالتقاط الصور، بينما كان البيت يتحرك أمامهم، بسرعة قصوى تبلغ 1 ميل في الساعة، ليصل إلى العنوان الجديد 635 شارع فولتون.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل المحلية أن التخطيط لنقل المنزل استغرق سنوات.

وقال فيل جوي، المخطط لنقل المنزل إنه كان يجب الحصول على تصاريح من أكثر من 15 وكالة في المدينة، وإن الأمر كان صعباً لأن الجزء الأول من الرحلة يتضمن النزول إلى منحدر وهذا ليس سهلاً بالنسبة لمنزل.

وعلى طول الطريق، كان يجب قطع عدادات وقوف السيارات وتقليم أطراف الأشجار ونقل إشارات المرور.

وقالت صحيفة كرونيكل إن تيم براون، إن مالك المنزل المكون من ست غرف نوم وهو سِّمسار في سان فرانسيسكو، سيدفع حوالي 400 ألف دولار كرسوم وتكاليف نقل.