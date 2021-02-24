مصر تمنح الترخيص "الطارئ" لاستخدام لقاحين جديدين

أجازت مصر الأربعاء استخدام لقاح سبوتينك-في الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية المنتج في كوريا الجنوبية ضد وباء كوفيد-19.

وقالت هيئة الدواء المصرية (المسؤولة عن إجازة الأدوية) في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها "منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتينك-في واسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية".

منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي " سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس... Posted by ‎هيئة الدواء المصرية Egyptian Drug Authority‎ on Wednesday, February 24, 2021

وأشارت الهيئة إلى أنها سبق أن منحت تصريحا لاستخدام لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا المنتج في الهند.

وبدأت مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والتي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر أن تمتد حملة التلقيح تباعا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وصولا إلى المواطنين العاديين.

ويستخدم حتى الآن في حملة التطعيم لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت منه مصر 400 ألف جرعة.

وتسلمت مصر في نهاية كانون الثاني/يناير أولى شحنات لقاح استرازينيكا وتضمنت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح استرازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين.

وسجلت مصر نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 10400 وفاة. ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.