بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير/شباط والذي أطاح بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، تشهد ميانمار مظاهرات واسعة بالرغم من التحذيرات التي أصدرها المجلس العسكري للمتظاهرين وتأكيده من أنهم "سيعرضون أنفسهم للموت".
وفي اليوم الرابع والعشرين من الاحتجاجات، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في يانغون،إحدى أكبر مدن ميانمار، مطالبين الحكومة العسكرية بإعادة تسليم السلطة إلى حزب الزعيمة المحتجزة أونغ سان سو تشي الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
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