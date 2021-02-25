منظمة الصحة العالمية: "الكوفيد الطويل" الأمد يجب أن يكون "أهمية عليا" لدى السلطات الصحية

أكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن "كوفيد طويل الأمد" الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى كورونا يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحفي "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية".

وفيما بدأت بعض الدراسات إلقاء الضوء على المرض، ما زال من غير الواضح سبب استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض الذين أصيبوا به لأشهر، بما فيها التعب وتشوش الدماغ واضطرابات قلبية وعصبية.

وأضاف كلوغه "العبء كبير وفعلي. حوالي واحد من كل عشرة مصابين بكوفيد-19 يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام بعد 12 أسبوعا، والكثير منهم لفترة أطول بكثير". وأشار إلى أن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء مضيفا أن بعض المرضى "قوبلوا بعدم التصديق أو قلة فهم". وتابع أن هؤلاء المرضى "في حاجة إلى الاستماع إليهم إذا أردنا فهم التبعات الطويلة الأمد وتعافيهم من كوفيد-19".

ودعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول والمؤسسات الأوروبية إلى "العمل معا كجزء من أجندة بحثية متكاملة" وتوحيد أدوات جمع البيانات وبروتوكولات الدراسة. ولفت أيضا إلى أنه سيجمع 53 بلدا عضوا في الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من بينها دول في آسيا الوسطى "من أجل وضع استراتيجية إقليمية".

في أوائل شباط/فبراير، عقدت منظمة الصحة العالمية أول ندوة افتراضية مكرسة لما يسمى "كوفيد طويل الامد" من أجل تعريفه بشكل صحيح وتسميته رسميا.