غمرت عاصفة ثلجية عشرات السيارات في تشيليابينسك الروسية بعد أن تسبب تساقط الثلوج بشكل قياسي في تعطيل النقل وإمدادات الطاقة في العديد من مدن المنطقة الواقعة بجبال الأورال الروسية. وقد تسببت العاصفة بإغلاق عدد من الطرق والمطارات في المنطقة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام سيارات وشاحنات وعربات صغيرة مدفونة بالكامل تحت الثلوج بعيد العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة ليل الأربعاء والخميس. وقامت وزارة الطوارئ الروسية بفك الطرق عبر نشر أكثر من 130 شخصا و49 شاحنة من كاسحات الثلوج لتحرير السيارات المحاصرة. كما تمّ إرسال بعض أصحاب السيارات الذين تقطعت بهم السبل إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة ميدنوغورسك، بينما قامت شركة إميركوم بإخراج سياراتهم من الجليد.