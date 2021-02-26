شاهد: برج "ترايدنت" بطول 48 مترا في مدينة "أكوافنتشر المائية" بدبي

أعلنت مدينة "أكوافنتشر المائية" في منتجع أتلانتس النخلة بدبي عن افتتاح منزلق مائي جديد وبرجين جديدين. ومن المقرر أن تفتح المدينة أبوابها للزوار في بداية مارس-آذار المقبل.

ويعتبر هذا الإنجاز عملية توسع جديدة في الحديقة التي زاد حجمها بمقدار الثلث. إذ من المقرر أن تصبح مدينة "أكوافنتشر المائية" واحدة من أكبر المنتزهات المائية في العالم خاصة وأن التوسعات الجديدة في المدينة تضم أبراج "ترايدنت" و"سبلاشرز لاغون" و"سبلاشرز كوف" بالإضافة إلى 28 منزلق وبرجين جديدين كليا.

ويمكن لزوار وعشاق المدينة المائية عيش تجارب استثنائية خاصة وأن "أكوافنتشر" أصبحت تضم أعلى منزلق مائي من نوعه في العالم، وأطول قطار مائي عائلي من نوعه وأعلى منزلق مائي عمودي في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لعشاق المغامرات القيام بتجربة القفز من المنحدرات.

وقال ساشا تريمير، نائب رئيس المدينة المائية أتلانتس: "لدينا حاليًا 105 منزلقات ومناطق جذب و72 منها عبارة عن منزلقات بجميع أنحاء الحديقة المائية. والتوسع الحالي يجعل الحديقة المائية أكبر بنسبة 35 في المائة، والتي من المقرر أن تصبح أكبر حديقة مائية في العالم".